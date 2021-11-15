https://ria.ru/20211115/migranty-1759102425.html

Мигранты из стихийного лагеря дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши

Мигранты из стихийного лагеря дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 15.11.2021

Мигранты из стихийного лагеря дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши

Первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:57

2021-11-15T12:57

2021-11-15T14:47

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев растянулась на километр, передает в понедельник агентство Sputnik Беларусь.До этого мигранты начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы, направились колонной в сторону погранперехода "Брузги"."Первые мигранты уже в "Брузгах" (погранпереход с белорусской стороны – ред.)… Колонна растянулась примерно на километр - некоторые беженцы только начинают выходить из лагеря", - передает агентство в своем Telegram-канале.Подчёркивается, что с польской стороны за колючей проволокой - силовики и водометы.Как заявил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук, в ходе движения к "Брузгам" часть людей из лагеря самоорганизовалась. "Их планов мы назвать не можем, но вероятная цель - в очередной раз обратить внимание на себя и проблему, которая складывается на границе", - сказал он.Белорусские пограничники сопровождают группу для порядка перемещения в пограничной зоне, но ни в коем случае не направляют людей, отметил Савчук. По его словам, назвать их численность сложно, но это значительное число людей, которые находились в лагере мигрантов.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области республики. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759075489.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии