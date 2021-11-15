Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
Эксперт Горбачев сообщил, что самыми опасными автомобилями считаются Ford Ka и Fiat 500
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Автомобили с хорошими результатами крэш-тестов, конечно, самые безопасные, но не стоит забывать, что и в них есть угроза, если водители и пассажиры пренебрегают ремнем безопасности и не пристегиваются им, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.
Кроме того, не стоит забывать, что машина "держится за дорогу шинами". Зимой глубина протектора должна быть больше 4 мм, а летом более 1,6 мм, напоминает специалист.
"Сегодня выпускаемые автомобили, конечно, безопаснее, чем десять и, тем более, двадцать лет назад, но, тем не менее, некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в крэш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500", - отмечает Горбачев, добавляя, что сейчас разница среди марок разных автомобилей в том, как они поглощают боковой и фронтальный удар, минимальная.
По словам собеседника агентства, из 472 протестированных на данный момент моделей всего 20 получили рейтинг 2 звезды и ниже.