https://ria.ru/20211115/marki-1759039006.html

Самые опасные при аварии марки автомобилей

Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей - РИА Новости, 15.11.2021

Самые опасные при аварии марки автомобилей

Автомобили с хорошими результатами крэш-тестов, конечно, самые безопасные, но не стоит забывать, что и в них есть угроза, если водители и пассажиры пренебрегают РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T01:16

2021-11-15T01:16

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дтп

авто

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Автомобили с хорошими результатами крэш-тестов, конечно, самые безопасные, но не стоит забывать, что и в них есть угроза, если водители и пассажиры пренебрегают ремнем безопасности и не пристегиваются им, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.Кроме того, не стоит забывать, что машина "держится за дорогу шинами". Зимой глубина протектора должна быть больше 4 мм, а летом более 1,6 мм, напоминает специалист.По словам собеседника агентства, из 472 протестированных на данный момент моделей всего 20 получили рейтинг 2 звезды и ниже.

https://ria.ru/20211112/shiny-1758675485.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, авто