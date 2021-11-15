https://ria.ru/20211115/mali-1759043032.html

В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных

В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных - РИА Новости, 15.11.2021

В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных

Четверо военнослужащих погибли и 14 получили ранения в результате нападения террористов на юго-западе Мали, сообщили вооруженные силы страны. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T02:37

2021-11-15T02:37

2021-11-15T02:42

в мире

мали

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли и 14 получили ранения в результате нападения террористов на юго-западе Мали, сообщили вооруженные силы страны.Согласно заявлению военных, "вооруженная группа террористов" напала на пост сил безопасности в области Куликоро днем в воскресенье.В тексте отмечается, что трое пострадавших военных были эвакуированы с места происшествия на вертолете.Начальник генштаба вооруженных сил выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/mali-1758597323.html

мали

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