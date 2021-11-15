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Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе
Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе - РИА Новости, 15.11.2021
Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе
Белоруссия не хочет никакого конфликта на своей государственной границе, заявил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:04
2021-11-15T11:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
минск
латвия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Белоруссия не хочет никакого конфликта на своей государственной границе, заявил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко."Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.При этом он высказал мнение, что "правильно делают выводы наши журналисты и другие (о том – ред.), что Польше этот конфликт сегодня нужен". "Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе", - пояснил президент, почему Польша может быть заинтересована в эскалации.Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211114/polsha-1758987796.html
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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, латвия, министерство обороны белоруссии
11:04 15.11.2021 (обновлено: 11:15 15.11.2021)
 
Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Белоруссия не хочет никакого конфликта на своей государственной границе, заявил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко.
"Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
При этом он высказал мнение, что "правильно делают выводы наши журналисты и другие (о том – ред.), что Польше этот конфликт сегодня нужен". "Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе", - пояснил президент, почему Польша может быть заинтересована в эскалации.
Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 13:29
Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМинскЛатвияМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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