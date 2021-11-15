11:04 15.11.2021 (обновлено: 11:15 15.11.2021)
Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Белоруссия не хочет никакого конфликта на своей государственной границе, заявил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко.
"Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
При этом он высказал мнение, что "правильно делают выводы наши журналисты и другие (о том – ред.), что Польше этот конфликт сегодня нужен". "Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе", - пояснил президент, почему Польша может быть заинтересована в эскалации.
Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.