https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759071235.html

Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе

Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко заявил, что не хочет никакого конфликта на границе

Белоруссия не хочет никакого конфликта на своей государственной границе, заявил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:04

2021-11-15T11:04

2021-11-15T11:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

латвия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Белоруссия не хочет никакого конфликта на своей государственной границе, заявил в понедельник в Минске президент страны Александр Лукашенко."Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.При этом он высказал мнение, что "правильно делают выводы наши журналисты и другие (о том – ред.), что Польше этот конфликт сегодня нужен". "Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе", - пояснил президент, почему Польша может быть заинтересована в эскалации.Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211114/polsha-1758987796.html

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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка. 2021-11-15T11:04 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, латвия, министерство обороны белоруссии