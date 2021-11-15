16:54 15.11.2021 (обновлено: 17:08 15.11.2021)
В Ливии отклонили заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах
Избирком Ливии отклонил заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах
© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
© AP Photo / Ben Curtis, File
КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Верховная избирательная комиссия Ливии решила отклонить заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах из-за акций протеста против его кандидатуры, говорится в заявлении комиссии в Facebook. Ранее СМИ сообщили, что протестующие против кандидатуры Каддафи заставили сотрудников комиссии в городах Завия, Злитен и Гарьян прекратить работу.
"Учитывая расшатывание стабильности и закрытие ряда отделений комиссии, комиссия решила отклонить кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи", - заявил глава комиссии Имад ас-Саих.
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Член Верховной избирательной комиссии Ливии Абдулхаким аш-Шааб ранее сообщил РИА Новости, что сын убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе страны для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
После свержения в 2011 году режима Каддафи за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Сын Каддафи Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи. В плен был захвачен еще один сын Каддафи - Сейф аль-Ислам, один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.
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