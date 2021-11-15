https://ria.ru/20211115/kurs-1759117719.html

Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек

Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек - РИА Новости, 15.11.2021

Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 55,63 копейки, до 82,7736 рубля, курс доллара - на 46,06 копейки, до 72,2724 рубля,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:10

2021-11-15T14:10

2021-11-15T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

курс рубля

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447098_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_91a9211789d322f01dbc8c4468a6f50a.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 55,63 копейки, до 82,7736 рубля, курс доллара - на 46,06 копейки, до 72,2724 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 50,36 копейки, составив 76,9979 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, россия