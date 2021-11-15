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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211115/kurs-1759117719.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек - РИА Новости, 15.11.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 55,63 копейки, до 82,7736 рубля, курс доллара - на 46,06 копейки, до 72,2724 рубля,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:10
2021-11-15T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 55,63 копейки, до 82,7736 рубля, курс доллара - на 46,06 копейки, до 72,2724 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 50,36 копейки, составив 76,9979 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, россия
14:10 15.11.2021
 
Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек

Официальный курс евро на вторник вырос на 56 копеек, до 82,77 рубля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 55,63 копейки, до 82,7736 рубля, курс доллара - на 46,06 копейки, до 72,2724 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 50,36 копейки, составив 76,9979 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Курс рубляРоссия
 
 
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