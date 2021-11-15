https://ria.ru/20211115/kredit-1759072006.html

ПСБ выделит кредит Гарант-Инвест на строительство ТЦ по ESG-технологии

ПСБ выделит кредит Гарант-Инвест на строительство ТЦ по ESG-технологии - РИА Новости, 15.11.2021

ПСБ выделит кредит Гарант-Инвест на строительство ТЦ по ESG-технологии

ПСБ и российский девелопер коммерческой недвижимости ФПК "Гарант-Инвест" подписали кредитное соглашение на сумму 3,2 миллиарда рублей для строительства... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:06

2021-11-15T11:06

2021-11-15T11:06

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. ПСБ и российский девелопер коммерческой недвижимости ФПК "Гарант-Инвест" подписали кредитное соглашение на сумму 3,2 миллиарда рублей для строительства торгового центра WEST MALL на западе Москвы, сообщает пресс-служба банка."При проектировании и строительстве будут использоваться ESG-технологии, которые не только снижают негативное влияние на окружающую среду, но также уменьшают расходы на эксплуатацию здания, повышают уровень комфорта и задают новые стандарты коммерческой недвижимости", - говорится в пресс-релизе.По словам вице-президента ПСБ - директора департамента среднего и малого бизнеса в Москве Алексея Анаисова, ПСБ финансирует проекты различного масштаба и географии в области жилищного, офисного, торгового и складского строительства, а также сделки с земельными участками, в сфере гостеприимства и туризма, в ESG, социальных и инфраструктурных проектах. "Мы высоко ценим партнерство с корпорацией Гарант-Инвест - одним из лидеров девелоперского рынка столицы. По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет в Москве будет отмечаться спрос на торговые центры площадью около 30 тысяч квадратных метров с возможностью организации фуд-ритейла, фуд-корта современного формата и развлекательной составляющей, поэтому мы считаем перспективным и интересным участие в развитии городской инфраструктуры подобного рода", - сказал Анаисов.

https://ria.ru/20211112/bank-1758725677.html

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