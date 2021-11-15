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Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19

Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обеспечить строгий контроль за выполнением мер по борьбе с коронавирусом, которые уже были приняты в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:51

2021-11-15T15:51

2021-11-15T15:51

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обеспечить строгий контроль за выполнением мер по борьбе с коронавирусом, которые уже были приняты в России."Еще раз хочу отметить что все меры, которые предпринимаются (и ограничительного характера, и другие противоэпидемиологические) безусловно важны и эффективны. Но самыми важными остаются те меры, которые уже приняты. И главное - строгий контроль за их выполнением. И, конечно же, совершенно эффективная, абсолютно эффективная мера по формированию популяционного иммунитета - это вакцинация населения", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии