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Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19
Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обеспечить строгий контроль за выполнением мер по борьбе с коронавирусом, которые уже были приняты в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:51
2021-11-15T15:51
2021-11-15T15:51
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обеспечить строгий контроль за выполнением мер по борьбе с коронавирусом, которые уже были приняты в России."Еще раз хочу отметить что все меры, которые предпринимаются (и ограничительного характера, и другие противоэпидемиологические) безусловно важны и эффективны. Но самыми важными остаются те меры, которые уже приняты. И главное - строгий контроль за их выполнением. И, конечно же, совершенно эффективная, абсолютно эффективная мера по формированию популяционного иммунитета - это вакцинация населения", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова призвала строго контролировать соблюдение мер по борьбе с COVID-19
Попова призвала обеспечить строгий контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19