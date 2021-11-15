https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759139742.html

Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире

Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 15.11.2021

Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире

Россия находится не выше 93-го места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения, а также на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:43

2021-11-15T15:43

2021-11-15T16:08

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия находится не выше 93-го места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения, а также на четвертом месте в мире по общему количеству тестов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она добавила, что Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке - по количеству тестов на 100 тысяч населения."Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости", - подчеркнула Попова."Как мы видим, меры, которые были предприняты на предыдущей неделе, на неделе, когда вводились только QR-коды, когда останавливалась работа крупных торговых центров и общепита - все это позволяет сегодня стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были предприняты, они были эффективны", - добавила Попова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии