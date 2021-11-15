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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759139742.html
Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире
Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 15.11.2021
Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире
Россия находится не выше 93-го места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения, а также на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:43
2021-11-15T16:08
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия находится не выше 93-го места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения, а также на четвертом месте в мире по общему количеству тестов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она добавила, что Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке - по количеству тестов на 100 тысяч населения."Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости", - подчеркнула Попова."Как мы видим, меры, которые были предприняты на предыдущей неделе, на неделе, когда вводились только QR-коды, когда останавливалась работа крупных торговых центров и общепита - все это позволяет сегодня стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были предприняты, они были эффективны", - добавила Попова.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:43 15.11.2021 (обновлено: 16:08 15.11.2021)
 
Попова: Россия находится не выше 93 места по заболеваемости COVID-19 в мире

Попова: Россия находится не выше 93 места в мире по совокупной заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в краевой инфекционной больнице Ставрополя
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в краевой инфекционной больнице Ставрополя - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия находится не выше 93-го места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения, а также на четвертом месте в мире по общему количеству тестов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все меры, которые принимались в предыдущий период и принимаются сейчас, позволяют нашей стране находиться не выше 93 места в мире среди всех стран по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Она добавила, что Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке - по количеству тестов на 100 тысяч населения.
"Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости", - подчеркнула Попова.
"Как мы видим, меры, которые были предприняты на предыдущей неделе, на неделе, когда вводились только QR-коды, когда останавливалась работа крупных торговых центров и общепита - все это позволяет сегодня стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были предприняты, они были эффективны", - добавила Попова.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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