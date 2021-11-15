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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе - РИА Новости, 15.11.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе

Максимально интенсивный рост заболеваемости коронавирусом приходится на европейский регион, это связано с эпидподъемом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:26

2021-11-15T15:26

2021-11-15T15:26

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Максимально интенсивный рост заболеваемости коронавирусом приходится на европейский регион, это связано с эпидподъемом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить, что на европейский регион сегодня приходится максимально-интенсивный рост заболеваемости в мире. Это связано, как говорят эксперты, с сезонностью и с особенностью эпидпроцесса в этом регионе. Это сегодня лидер в мире", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии