https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759135865.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе - РИА Новости, 15.11.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе
Максимально интенсивный рост заболеваемости коронавирусом приходится на европейский регион, это связано с эпидподъемом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:26
2021-11-15T15:26
2021-11-15T15:26
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Максимально интенсивный рост заболеваемости коронавирусом приходится на европейский регион, это связано с эпидподъемом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить, что на европейский регион сегодня приходится максимально-интенсивный рост заболеваемости в мире. Это связано, как говорят эксперты, с сезонностью и с особенностью эпидпроцесса в этом регионе. Это сегодня лидер в мире", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e405df7250ed4f0b5c9085fe0cfd11bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе
Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в европейском регионе