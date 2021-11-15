https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759134855.html
Мишустин призвал Попову продолжать помогать регионам в борьбе с COVID-19
Мишустин призвал Попову продолжать помогать регионам в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Мишустин призвал Попову продолжать помогать регионам в борьбе с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой продолжать оказывать регионам поддержку в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:21
2021-11-15T15:21
2021-11-15T15:21
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
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россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой продолжать оказывать регионам поддержку в борьбе с коронавирусом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Мишустин призвал Попову продолжать помогать регионам в борьбе с COVID-19
Мишустин призвал Попову продолжать помогать регионам в борьбе с коронавирусом