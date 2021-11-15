https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759134732.html
Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области
Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области - РИА Новости, 15.11.2021
Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области
Бригада врачей из Москвы с понедельника будет работать в Волгоградской области, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:21
2021-11-15T15:21
2021-11-15T15:21
распространение коронавируса
общество
волгоградская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270186_0:325:2964:1992_1920x0_80_0_0_a2a7e48fd7d226145c0b5d324d0a3a24.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бригада врачей из Москвы с понедельника будет работать в Волгоградской области, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что в регионах РФ наблюдается неоднородность по заболеваемости и по заполнению коек, продолжается выездная работа врачей."По данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградскую область, и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемая дата работы с 15 ноября, бригада приступит к оказанию медицинской помощи и к организационно-методическим вопросам", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270186_308:0:2964:1992_1920x0_80_0_0_6bfb5975c34ad6eef444d3dde8946eb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоградская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области
Выездная бригада московских врачей с 15 ноября будет работать в Волгоградской области