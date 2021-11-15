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Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области

Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области - РИА Новости, 15.11.2021

Выездная бригада московских врачей будет работать в Волгоградской области

Бригада врачей из Москвы с понедельника будет работать в Волгоградской области, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:21

2021-11-15T15:21

2021-11-15T15:21

распространение коронавируса

общество

волгоградская область

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михаил мурашко

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бригада врачей из Москвы с понедельника будет работать в Волгоградской области, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что в регионах РФ наблюдается неоднородность по заболеваемости и по заполнению коек, продолжается выездная работа врачей."По данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградскую область, и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемая дата работы с 15 ноября, бригада приступит к оказанию медицинской помощи и к организационно-методическим вопросам", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html

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общество, волгоградская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии