https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759131854.html

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:07

2021-11-15T15:07

2021-11-15T17:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента", — сказала она.По ее словам, переломить ситуацию удалось в 43 регионах, еще в 33 наблюдается незначительное увеличение числа пациентов с коронавирусной инфекцией. "У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имеет превышения над российскими показателями — это Амурская область", — добавила Попова.За минувшие сутки в России выявили 38,4 тысячи пациентов с COVID-19, умерли 1211 человек. Темп прироста снизился с 0,43 до 0,42 процента.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 109 094, из них 256 597 человек скончались, 7 812 557 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 250 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии