https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759105551.html

В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу - РИА Новости, 15.11.2021

В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

Ситуация по коронавирусу стабилизировалась в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:12

2021-11-15T13:12

2021-11-15T13:16

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу стабилизировалась в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."У нас количество заболевших приросло на 4% за прошедшую неделю, ежедневно выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12% и количество вызовов скорой медицинской помощи также сократилось на 13%, что позволяет нам делать выводы о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение",- сказала Стригункова на совещании губернатора с главами муниципалитетов и министрами региона.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

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