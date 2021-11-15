https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759105551.html
В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу - РИА Новости, 15.11.2021
В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
Ситуация по коронавирусу стабилизировалась в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:12
2021-11-15T13:12
2021-11-15T13:16
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу стабилизировалась в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."У нас количество заболевших приросло на 4% за прошедшую неделю, ежедневно выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12% и количество вызовов скорой медицинской помощи также сократилось на 13%, что позволяет нам делать выводы о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение",- сказала Стригункова на совещании губернатора с главами муниципалитетов и министрами региона.
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, светлана стригункова
13:12 15.11.2021 (обновлено: 13:16 15.11.2021)
В Минздраве Подмосковья заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
Глава Минздрава Подмосковья Стригункова: ситуация по COVID-19 в области стабилизировалась