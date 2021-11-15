https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759105109.html

В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19

В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19

Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:09

2021-11-15T13:09

2021-11-15T13:51

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коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения.Впервые его выявили еще в июне. Новый вариант распространился по стране и получил обозначение AY. 63.Индийский штамм (дельта) появился осенью 2020 года. Он оказался более заразным, чем другие, и к октябрю 2021-го стал доминирующим в мире, в том числе в России. Позже в Великобритании обнаружили коронавирус AY.4.2, отделившийся от дельта-варианта и обладающий еще большей контагиозностью. За пределами страны его очаги пока малочисленны.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

норвегия

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2021

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в мире, общество, норвегия, здоровье - общество, коронавирус covid-19