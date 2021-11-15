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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759105109.html
В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:09
2021-11-15T13:51
распространение коронавируса
в мире
общество
норвегия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения.Впервые его выявили еще в июне. Новый вариант распространился по стране и получил обозначение AY. 63.Индийский штамм (дельта) появился осенью 2020 года. Он оказался более заразным, чем другие, и к октябрю 2021-го стал доминирующим в мире, в том числе в России. Позже в Великобритании обнаружили коронавирус AY.4.2, отделившийся от дельта-варианта и обладающий еще большей контагиозностью. За пределами страны его очаги пока малочисленны.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
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в мире, общество, норвегия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:09 15.11.2021 (обновлено: 13:51 15.11.2021)
 
В Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19

Новый вариант дельта-штамма коронавируса выявили в Норвегии

© РИА Новости / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма коронавируса, опубликованное научным центром "Вектор"
Фото дельта-штамма коронавируса, опубликованное научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Центр "Вектор"
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МУРМАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на институт национального здравоохранения.

"Специалисты считают, что он не более опасен, чем остальные, а также полагают, что вакцина надежно защищает от него", — рассказали там.

Впервые его выявили еще в июне. Новый вариант распространился по стране и получил обозначение AY. 63.
Индийский штамм (дельта) появился осенью 2020 года. Он оказался более заразным, чем другие, и к октябрю 2021-го стал доминирующим в мире, в том числе в России.
Позже в Великобритании обнаружили коронавирус AY.4.2, отделившийся от дельта-варианта и обладающий еще большей контагиозностью. За пределами страны его очаги пока малочисленны.
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