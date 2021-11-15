Шапша заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Калужской области
Губернатор Калужской области Шапша: ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Калужской области демонстрирует положительную динамику, снижается число тяжелых случаев, а также вызовов скорой помощи, заявил губернатор Владислав Шапша.
"Пока с осторожностью, но статистика последних дней позволяет говорить об умеренной положительной динамике ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В сутки сейчас выявляется в среднем 215 новых случаев заражения. Количество тяжелых случаев уменьшается. В последние четыре дня снизилось и количество вызовов скорой помощи: на пике это было до 1400 в день, сейчас – около 1000", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в регионе развернуто 2700 коек для лечения больных COVID-19, более 21% коек свободно. Среди тех, кто проходит лечение в стационаре, менее 12% - люди, сделавшие прививку. За прошедшую неделю вакцинировались 39,8 тысячи жителей области, всего в регионе привито более 459 тысяч человек.
"Темпы вакцинации набрали хорошие, их нельзя сбавлять. Уже сейчас стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом в значительной степени связана с этим. На заседании регионального правительства поручил Минздраву, главам администраций продолжать эту работу и обеспечить, чтобы все необходимые для этого ресурсы были обеспечены", - заявил Шапша.