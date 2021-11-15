https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759103967.html

Шапша заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Калужской области

Шапша заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Калужской области - РИА Новости, 15.11.2021

Шапша заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Калужской области

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Калужской области демонстрирует положительную динамику, снижается число тяжелых случаев, а также вызовов скорой помощи,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:03

2021-11-15T13:03

2021-11-15T13:03

калужская область

общество

калужская область

здоровье - общество

коронавирусы

владислав шапша

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_0:263:2905:1897_1920x0_80_0_0_e0e7e7920521ebfd688e269632ed28a9.jpg

КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Калужской области демонстрирует положительную динамику, снижается число тяжелых случаев, а также вызовов скорой помощи, заявил губернатор Владислав Шапша.По данным губернатора, в регионе развернуто 2700 коек для лечения больных COVID-19, более 21% коек свободно. Среди тех, кто проходит лечение в стационаре, менее 12% - люди, сделавшие прививку. За прошедшую неделю вакцинировались 39,8 тысячи жителей области, всего в регионе привито более 459 тысяч человек."Темпы вакцинации набрали хорошие, их нельзя сбавлять. Уже сейчас стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом в значительной степени связана с этим. На заседании регионального правительства поручил Минздраву, главам администраций продолжать эту работу и обеспечить, чтобы все необходимые для этого ресурсы были обеспечены", - заявил Шапша.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калужская область, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии