https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759083865.html

В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 730 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:52

2021-11-15T11:52

2021-11-15T11:52

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 730 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 3789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1007 человек. На ИВЛ находятся 730 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 6 364 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 687 803. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии