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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 730 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:52
2021-11-15T11:52
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 730 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 3789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1007 человек. На ИВЛ находятся 730 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 6 364 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 687 803. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 15.11.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1007 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 730 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 730 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 3789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1007 человек. На ИВЛ находятся 730 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели еще 6 364 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 687 803. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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