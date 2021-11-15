https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759080809.html

Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей

Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2021

Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей

Белгородская область по итогам текущего года потратит на борьбу с коронавирусной инфекцией 5 миллиардов рублей, что в два с половиной раза больше изначально... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:41

2021-11-15T11:41

2021-11-15T11:41

белгородская область

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коронавирус covid-19

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Белгородская область по итогам текущего года потратит на борьбу с коронавирусной инфекцией 5 миллиардов рублей, что в два с половиной раза больше изначально запланированного, сообщает в понедельник облправительство.Об этом рассказал в понедельник на еженедельном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что средства были вынуждено перераспределены с других запланированных статей расходов, например, благоустройства."Это моя личная ответственность по контролю за эпидситуацией", - добавил губернатор.Также Гладков сообщил, что удалось систематизировать работу единого колл-центра "122". Если еще в конце лета были зафиксированы случаи, когда звонки медучреждениями игнорировались, то уже сегодня записаться на прием в поликлинику или вызвать врача на дом могут 100% жителей. При этом среднее ожидание ответа всего 23 секунды. Все обращения обрабатываются, а в том случае, если бригады врачей не приезжают на вызовы пациентов в течение суток, проводятся служебные расследования.На совещании губернатор поручил разобраться с жалобами от жителей на отсутствие льготных препаратов. Только за прошлую неделю центр управления регионом зафиксировал 44 таких обращения. Кроме того, Гладков поставил задачу до конца года детально проработать слаженный механизм доставки лекарств льготникам."С 2022 года переходим на доставку на дом лекарств. Льготники – особая категория людей, угроза здоровью которых максимально высока в условиях пандемии. Я уверен, что мы сможем спасти не одну сотню жителей, разделив такие потоки пациентов", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757678869.html

https://ria.ru/20211111/bolnitsy-1758584594.html

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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вячеслав гладков