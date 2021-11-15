https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759080809.html
Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей
Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2021
Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей
Белгородская область по итогам текущего года потратит на борьбу с коронавирусной инфекцией 5 миллиардов рублей, что в два с половиной раза больше изначально... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:41
2021-11-15T11:41
2021-11-15T11:41
белгородская область
общество
белгородская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578999_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_d9cbcd921e95a75c28b86b338f1b86f2.jpg
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Белгородская область по итогам текущего года потратит на борьбу с коронавирусной инфекцией 5 миллиардов рублей, что в два с половиной раза больше изначально запланированного, сообщает в понедельник облправительство.Об этом рассказал в понедельник на еженедельном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что средства были вынуждено перераспределены с других запланированных статей расходов, например, благоустройства."Это моя личная ответственность по контролю за эпидситуацией", - добавил губернатор.Также Гладков сообщил, что удалось систематизировать работу единого колл-центра "122". Если еще в конце лета были зафиксированы случаи, когда звонки медучреждениями игнорировались, то уже сегодня записаться на прием в поликлинику или вызвать врача на дом могут 100% жителей. При этом среднее ожидание ответа всего 23 секунды. Все обращения обрабатываются, а в том случае, если бригады врачей не приезжают на вызовы пациентов в течение суток, проводятся служебные расследования.На совещании губернатор поручил разобраться с жалобами от жителей на отсутствие льготных препаратов. Только за прошлую неделю центр управления регионом зафиксировал 44 таких обращения. Кроме того, Гладков поставил задачу до конца года детально проработать слаженный механизм доставки лекарств льготникам."С 2022 года переходим на доставку на дом лекарств. Льготники – особая категория людей, угроза здоровью которых максимально высока в условиях пандемии. Я уверен, что мы сможем спасти не одну сотню жителей, разделив такие потоки пациентов", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757678869.html
https://ria.ru/20211111/bolnitsy-1758584594.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578999_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_b788f53947c2e053c24c90d4a2b7538c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вячеслав гладков
Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 пять миллиардов рублей
Гладков: Белгородская область потратит на борьбу с COVID-19 около пяти миллиардов рублей
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Белгородская область
по итогам текущего года потратит на борьбу с коронавирусной инфекцией 5 миллиардов рублей, что в два с половиной раза больше изначально запланированного, сообщает в понедельник облправительство
.
"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, только в этом году на закупку лекарств и оборудования, а также оплату труда врачей было затрачено не 2 миллиарда рублей, как планировалось изначально, а 5 миллиардов. И это без учета капитальных затрат", - говорится в сообщении.
Об этом рассказал в понедельник на еженедельном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков
. Он отметил, что средства были вынуждено перераспределены с других запланированных статей расходов, например, благоустройства.
"Это моя личная ответственность по контролю за эпидситуацией", - добавил губернатор.
Также Гладков сообщил, что удалось систематизировать работу единого колл-центра "122". Если еще в конце лета были зафиксированы случаи, когда звонки медучреждениями игнорировались, то уже сегодня записаться на прием в поликлинику или вызвать врача на дом могут 100% жителей. При этом среднее ожидание ответа всего 23 секунды. Все обращения обрабатываются, а в том случае, если бригады врачей не приезжают на вызовы пациентов в течение суток, проводятся служебные расследования.
На совещании губернатор поручил разобраться с жалобами от жителей на отсутствие льготных препаратов. Только за прошлую неделю центр управления регионом зафиксировал 44 таких обращения. Кроме того, Гладков поставил задачу до конца года детально проработать слаженный механизм доставки лекарств льготникам.
"С 2022 года переходим на доставку на дом лекарств. Льготники – особая категория людей, угроза здоровью которых максимально высока в условиях пандемии. Я уверен, что мы сможем спасти не одну сотню жителей, разделив такие потоки пациентов", - сказал губернатор.