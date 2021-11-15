https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

Иммунолог озвучил сценарии развития коронавируса

Иммунолог озвучил сценарии развития коронавируса - РИА Новости, 15.11.2021

Иммунолог озвучил сценарии развития коронавируса

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik, что может произойти с коронавирусом в долгосрочной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T06:45

2021-11-15T06:45

2021-11-15T09:48

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik, что может произойти с коронавирусом в долгосрочной перспективе.По его словам, специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2, основываясь, в том числе на данных, о развитии других вирусов.Так, атипичная пневмония SARS и ближневосточный респираторный синдром MERS "пропали", они не мутировали, поэтому просто погибли в природе, отметил специалист. Другой вариант эволюции вирусов – потеря агрессивности в ходе мутаций, они могут поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил Жемчугов.У коронавируса есть три варианта развития, считает врач. "Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", — объяснил специалист.Новый вариант вирусаВыраженные процессы изменения доминирующего варианта коронавируса "дельта" могут стать причиной появления нового в эволюционном отношении варианта вируса, рассказал ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 (дельта-штамм) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта", — сказал он на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ".Ученый отметил, что в конце октября в России были выявлены случаи варианта AY.4.2, однако данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет.Вакцинация и мутации коронавирусаКак сообщил ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков, вакцинированный человек является конечным звеном при распространении COVID-19 и предотвращает мутацию вируса,Медик рассказал, что вакцинированный, если все же заболевает, выделяет меньшее количество вируса."Но при этом мы не забываем, что есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что, когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции", — пояснил Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html

https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков, владислав жемчугов