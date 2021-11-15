https://ria.ru/20211115/konkurs-1759111280.html

Чак-чак победил в народном голосовании конкурса "Вкусы России"

Чак-чак победил в народном голосовании конкурса "Вкусы России" - РИА Новости, 15.11.2021

Чак-чак победил в народном голосовании конкурса "Вкусы России"

Татарское национальное лакомство чак-чак стало победителем национального конкурса региональных брендов "Вкусы России", сообщил на своей странице в Instagram... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:38

2021-11-15T13:38

2021-11-15T16:10

республика татарстан

еда

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Татарское национальное лакомство чак-чак стало победителем национального конкурса региональных брендов "Вкусы России", сообщил на своей странице в Instagram глава Татарстана Рустам Минниханов."Наш чак-чак победил в народном голосовании "Вкусы России", - написал Минниханов.Чак-чак признан победителем народного голосования в номинации "Нас выбирают". Всего Татарстан представил на конкурс 17 брендов, среди которых утка казанская, грудка утиная вяленая по-татарски, татарский чай, сыр из козьего молока, татарский молочный напиток каймак, елабужский пряник и другие.Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организован министерством сельского хозяйства РФ. В этом году на конкурс было подано 720 заявок из 84 регионов. Народное голосование прошло с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Победители были озвучены 15 ноября, церемония прошла в онлайн-формате.

https://ria.ru/20211111/subsidii-1758588988.html

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еда, рустам минниханов