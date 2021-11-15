13:38 15.11.2021 (обновлено: 16:10 15.11.2021)
Чак-чак победил в народном голосовании конкурса "Вкусы России"
КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Татарское национальное лакомство чак-чак стало победителем национального конкурса региональных брендов "Вкусы России", сообщил на своей странице в Instagram глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Наш чак-чак победил в народном голосовании "Вкусы России", - написал Минниханов.
"Наш чак-чак победил в народном голосовании "Вкусы России", - написал Минниханов.
Чак-чак признан победителем народного голосования в номинации "Нас выбирают". Всего Татарстан представил на конкурс 17 брендов, среди которых утка казанская, грудка утиная вяленая по-татарски, татарский чай, сыр из козьего молока, татарский молочный напиток каймак, елабужский пряник и другие.
Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организован министерством сельского хозяйства РФ. В этом году на конкурс было подано 720 заявок из 84 регионов. Народное голосование прошло с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Победители были озвучены 15 ноября, церемония прошла в онлайн-формате.
Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" организован министерством сельского хозяйства РФ. В этом году на конкурс было подано 720 заявок из 84 регионов. Народное голосование прошло с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Победители были озвучены 15 ноября, церемония прошла в онлайн-формате.