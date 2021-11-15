https://ria.ru/20211115/kasha-1759174438.html

Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России"

Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России" - РИА Новости, 15.11.2021

Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России"

Прохоровская солдатская каша из Белгородской области стала победителем национального конкурса "Вкусы России", сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:23

2021-11-15T18:23

2021-11-15T18:23

белгородская область

общество

белгородская область

прохоровский район

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прохоровская солдатская каша из Белгородской области стала победителем национального конкурса "Вкусы России", сообщает правительство региона.Конкурс региональных брендов продуктов питания проводится министерством сельского хозяйства РФ второй год подряд. В прошлом году было заявлено 500 брендов, а в этом количество конкурентов увеличилось до 720, участие приняли практически все субъекты РФ. За лучшие продукты проголосовали более 1 миллиона интернет-пользователей."Я поздравляю Белгородскую область с победой! Прохоровская каша не только помогла пройти войну, но и сейчас помогает людям оставаться сытыми и здоровыми. Хорошо, что сегодня о ней узнала вся страна. Надеюсь, что это придаст определённый импульс дальнейшему продвижению регионального бренда", - приводит облправительство слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.В этом году Белгородская область подала 15 заявок. Помимо прохоровской солдатской каши на победу от региона претендовали, например, волоконовский квас, стригуновский лук и горинское сало.В прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков презентовал визитную гастрономическую карточку региона. Вместе с ним участие в церемонии приняли дочь героя Великой Отечественной войны Ольга Степанова и основатель и владелец кафе "Музей солдатской каши" Сергей Чурсин."Сегодня мы презентуем незамысловатое, но очень сытное блюдо "Прохоровская солдатская каша", которая уже много лет является брендом региона. Мы находимся в Прохоровском районе, в музее каши, который расположен у Третьего ратного поля России, где произошло самое крупное в мировой истории танковое сражение. Прохоровскую кашу любят все белгородцы, наши гости, которые приезжают из разных уголков России и зарубежья. Наш земляк, герой Великой Отечественной войны Бондаренко Михаил Игнатьевич, награжденный двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны, на полях сражений воевал и был фронтовым кашеваром. Мы бережно храним военную историю. Сегодня здесь с нами его дочь" - сказал Вячеслав Гладков.Как отмечает облправительство, победа в проекте поможет Белгородской области развить туристической потенциал, увеличить интерес к региональной продукции, сделать ее узнаваемой.

https://ria.ru/20211112/blagoustroystvo-1758721277.html

https://ria.ru/20211113/belgorod-1758886138.html

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прохоровский район

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общество, белгородская область, прохоровский район, россия, вячеслав гладков