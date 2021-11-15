Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211115/kasha-1759174438.html
Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России"
Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России" - РИА Новости, 15.11.2021
Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России"
Прохоровская солдатская каша из Белгородской области стала победителем национального конкурса "Вкусы России", сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:23
2021-11-15T18:23
белгородская область
общество
белгородская область
прохоровский район
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19023/42/190234249_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8004f2d0f62d93a4ccabc5f08e855043.jpg
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прохоровская солдатская каша из Белгородской области стала победителем национального конкурса "Вкусы России", сообщает правительство региона.Конкурс региональных брендов продуктов питания проводится министерством сельского хозяйства РФ второй год подряд. В прошлом году было заявлено 500 брендов, а в этом количество конкурентов увеличилось до 720, участие приняли практически все субъекты РФ. За лучшие продукты проголосовали более 1 миллиона интернет-пользователей."Я поздравляю Белгородскую область с победой! Прохоровская каша не только помогла пройти войну, но и сейчас помогает людям оставаться сытыми и здоровыми. Хорошо, что сегодня о ней узнала вся страна. Надеюсь, что это придаст определённый импульс дальнейшему продвижению регионального бренда", - приводит облправительство слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.В этом году Белгородская область подала 15 заявок. Помимо прохоровской солдатской каши на победу от региона претендовали, например, волоконовский квас, стригуновский лук и горинское сало.В прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков презентовал визитную гастрономическую карточку региона. Вместе с ним участие в церемонии приняли дочь героя Великой Отечественной войны Ольга Степанова и основатель и владелец кафе "Музей солдатской каши" Сергей Чурсин."Сегодня мы презентуем незамысловатое, но очень сытное блюдо "Прохоровская солдатская каша", которая уже много лет является брендом региона. Мы находимся в Прохоровском районе, в музее каши, который расположен у Третьего ратного поля России, где произошло самое крупное в мировой истории танковое сражение. Прохоровскую кашу любят все белгородцы, наши гости, которые приезжают из разных уголков России и зарубежья. Наш земляк, герой Великой Отечественной войны Бондаренко Михаил Игнатьевич, награжденный двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны, на полях сражений воевал и был фронтовым кашеваром. Мы бережно храним военную историю. Сегодня здесь с нами его дочь" - сказал Вячеслав Гладков.Как отмечает облправительство, победа в проекте поможет Белгородской области развить туристической потенциал, увеличить интерес к региональной продукции, сделать ее узнаваемой.
https://ria.ru/20211112/blagoustroystvo-1758721277.html
https://ria.ru/20211113/belgorod-1758886138.html
белгородская область
прохоровский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19023/42/190234249_251:0:2918:2000_1920x0_80_0_0_9074d7b050309622aa63bfa2c8f47ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, белгородская область, прохоровский район, россия, вячеслав гладков
18:23 15.11.2021
 
Белгородская солдатская каша победила на конкурсе "Вкусы России"

Солдатская каша из Белгородской области победила в национальном конкурсе "Вкусы России"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСолдатская каша
Солдатская каша - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прохоровская солдатская каша из Белгородской области стала победителем национального конкурса "Вкусы России", сообщает правительство региона.
"Наша каша разделила первое место с казанским чак-чаком и ставропольскими яблоками в номинации "Нас выбирают", - говорится в сообщении облправительства.
Конкурс региональных брендов продуктов питания проводится министерством сельского хозяйства РФ второй год подряд. В прошлом году было заявлено 500 брендов, а в этом количество конкурентов увеличилось до 720, участие приняли практически все субъекты РФ. За лучшие продукты проголосовали более 1 миллиона интернет-пользователей.
"Я поздравляю Белгородскую область с победой! Прохоровская каша не только помогла пройти войну, но и сейчас помогает людям оставаться сытыми и здоровыми. Хорошо, что сегодня о ней узнала вся страна. Надеюсь, что это придаст определённый импульс дальнейшему продвижению регионального бренда", - приводит облправительство слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
Белгород - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 12:16Белгородская область
В Белгородской области благоустроят две сельские территории
В этом году Белгородская область подала 15 заявок. Помимо прохоровской солдатской каши на победу от региона претендовали, например, волоконовский квас, стригуновский лук и горинское сало.
В прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков презентовал визитную гастрономическую карточку региона. Вместе с ним участие в церемонии приняли дочь героя Великой Отечественной войны Ольга Степанова и основатель и владелец кафе "Музей солдатской каши" Сергей Чурсин.
"Сегодня мы презентуем незамысловатое, но очень сытное блюдо "Прохоровская солдатская каша", которая уже много лет является брендом региона. Мы находимся в Прохоровском районе, в музее каши, который расположен у Третьего ратного поля России, где произошло самое крупное в мировой истории танковое сражение. Прохоровскую кашу любят все белгородцы, наши гости, которые приезжают из разных уголков России и зарубежья. Наш земляк, герой Великой Отечественной войны Бондаренко Михаил Игнатьевич, награжденный двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны, на полях сражений воевал и был фронтовым кашеваром. Мы бережно храним военную историю. Сегодня здесь с нами его дочь" - сказал Вячеслав Гладков.
Как отмечает облправительство, победа в проекте поможет Белгородской области развить туристической потенциал, увеличить интерес к региональной продукции, сделать ее узнаваемой.
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 10:35Белгородская область
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьПрохоровский районРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу