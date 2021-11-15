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В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона
В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона - РИА Новости, 15.11.2021
В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона
Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:08
2021-11-15T18:13
в мире
капитолий
фбр
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия, сообщило ФБР."В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - сказано в пресс-релизе бюро.По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.
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в мире, капитолий, фбр, сша, дональд трамп, стивен бэннон
18:08 15.11.2021 (обновлено: 18:13 15.11.2021)
 
В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона

В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона за отказ давать показания о штурме Капитолия

© AP Photo / Alex BrandonСоветник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон
Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия, сообщило ФБР.
"В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - сказано в пресс-релизе бюро.
По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.
Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.
Сторонник обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года на митинге Justice for J6 в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 18:03
Суд отказал Трампу в сокрытии документов о действиях его администрации
 
В миреКапитолийФБРСШАДональд ТрампСтивен Бэннон
 
 
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