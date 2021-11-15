https://ria.ru/20211115/kapitoliy-1759171969.html

В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона

В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона - РИА Новости, 15.11.2021

В США арестовали экс-советника Трампа Бэннона

Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:08

2021-11-15T18:08

2021-11-15T18:13

в мире

капитолий

фбр

сша

дональд трамп

стивен бэннон

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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия, сообщило ФБР."В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - сказано в пресс-релизе бюро.По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.

https://ria.ru/20211109/tramp-1758286006.html

сша

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2021

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в мире, капитолий, фбр, сша, дональд трамп, стивен бэннон