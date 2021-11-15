https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759099373.html

На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута

На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута - РИА Новости, 15.11.2021

На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута

Спасатели и пожарные на Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого перевернулся бензовоз,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:46

2021-11-15T12:46

2021-11-15T12:46

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Спасатели и пожарные на Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого перевернулся бензовоз, перевозивший 11 тонн мазута, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Ранее сообщалось, что столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке, один человек погиб, еще двое пострадали. Бензовоз скатился в кювет и перевернулся, из него вытек мазут.В ведомстве добавили, что все работы на месте происшествия завершены.

https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759048679.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)