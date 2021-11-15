https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759099373.html
На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута
На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута - РИА Новости, 15.11.2021
На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута
Спасатели и пожарные на Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого перевернулся бензовоз,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:46
2021-11-15T12:46
2021-11-15T12:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Спасатели и пожарные на Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого перевернулся бензовоз, перевозивший 11 тонн мазута, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Ранее сообщалось, что столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке, один человек погиб, еще двое пострадали. Бензовоз скатился в кювет и перевернулся, из него вытек мазут.В ведомстве добавили, что все работы на месте происшествия завершены.
https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759048679.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке спасатели устранили крупный разлив мазута
Камчатские спасатели устранили крупный разлив мазута, случившийся после ДТП с бензовозом