https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759048679.html

На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек

На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек - РИА Новости, 15.11.2021

На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек

Столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T07:37

2021-11-15T07:37

2021-11-15T07:37

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД России по Камчатскому краю.Пострадавшие госпитализированы, уточнили в полиции.В МЧС по региону сообщили, что в автоцистерне был мазут, который начал вытекать. На месте работает отряд ликвидации аварийных разливов.

https://ria.ru/20211115/primore-1759048317.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)