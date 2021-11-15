https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759048679.html
На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек
На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек - РИА Новости, 15.11.2021
На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек
Столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T07:37
2021-11-15T07:37
2021-11-15T07:37
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД России по Камчатскому краю.Пострадавшие госпитализированы, уточнили в полиции.В МЧС по региону сообщили, что в автоцистерне был мазут, который начал вытекать. На месте работает отряд ликвидации аварийных разливов.
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек
На Камчатке при столкновении грузовика и автоцистерны погиб человек, двое пострадали