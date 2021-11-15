https://ria.ru/20211115/kabulov-1759129555.html

Талибы слишком медленно выполняют обещания, заявил Кабулов

Талибы слишком медленно выполняют обещания, заявил Кабулов - РИА Новости, 15.11.2021

Талибы слишком медленно выполняют обещания, заявил Кабулов

Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стараются выполнять все взятые на себя обязательства и обещания, но... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:00

2021-11-15T15:00

2021-11-15T15:00

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стараются выполнять все взятые на себя обязательства и обещания, но слишком медленно, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.В понедельник Кабулов провел в Москве встречу со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом."(Талибы) стараются выполнять, но слишком медленно", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Москве тем, как талибы выполняют свои обещания.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211109/bagdad-1758099176.html

сша

афганистан

москва

кабул

россия

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в мире, сша, оон, афганистан, москва, замир кабулов, кабул, россия