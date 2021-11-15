https://ria.ru/20211115/iznasilovanie-1759044109.html

Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида

Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида - РИА Новости, 15.11.2021

Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида

Следователи на Камчатке предъявили обвинение в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида двум мужчинам, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T03:24

2021-11-15T03:24

2021-11-15T03:24

происшествия

камчатский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Следователи на Камчатке предъявили обвинение в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида двум мужчинам, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ранее сообщалось, что уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида возбуждено в отношении троих мужчин. Дело на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина."Предъявлено обвинение двум мужчинам 23 и 35 лет в совершении изнасилования 17-летней девушки (пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ). По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года обвиняемые вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом. Причастность третьего мужчины к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней проверяется", – говорится в сообщении пресс-службы.Обвиняемые отрицают свою вину, уточнили в ведомстве. Также установлено предположительное место совершения преступления, это металлический гараж, принадлежащий одному из мужчин.

https://ria.ru/20211112/iznasilovanie-1758729433.html

камчатский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия