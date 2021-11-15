https://ria.ru/20211115/ivanovo-1759200563.html
В Иваново нашли пропавшую семилетнюю девочку
В Иваново нашли пропавшую семилетнюю девочку - РИА Новости, 15.11.2021
В Иваново нашли пропавшую семилетнюю девочку
Пропавшую в Иваново семилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:22
2021-11-15T21:22
2021-11-15T22:02
происшествия
иваново
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Пропавшую в Иваново семилетнюю девочку нашли, она жива, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Ранее УМВД по Ивановской области сообщило, что в понедельник пропала семилетняя жительница Иваново. Около 15:30 она вышла из детского Дома творчества и домой не вернулась. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней."Ее нашли довольно далеко от дома, от места жительства — на улице Куконковых, в районе торгового центра "Евроленд", — сообщили в УМВД.Собеседник уточнил, что на ребенка, который находился в районе остановки общественного транспорта, обратили внимание прохожие. Они сообщили сотрудникам полиции. Один из прохожих отвел ее к себе домой, так как девочка замерзла. "Оттуда сотрудники полиции ее забрали. С ней все в порядке. Сейчас выясняют причины, почему она не пошла домой", — отметили в полиции.
https://ria.ru/20211030/ryazan-1757025266.html
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происшествия, иваново, ивановская область
21:22 15.11.2021 (обновлено: 22:02 15.11.2021)
В Иваново нашли пропавшую семилетнюю девочку
В Иваново нашли пропавшую семилетнюю девочку