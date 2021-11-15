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Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново

Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново - РИА Новости, 15.11.2021

Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения семилетней девочки в Иваново, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:01

2021-11-15T20:01

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происшествия

иваново

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения семилетней девочки в Иваново, сообщает СУСК по региону.Ранее УМВД по Ивановской области сообщило, что в понедельник пропала семилетняя жительница Иваново. Около 15.30 она вышла из детского дома творчества и домой до настоящего времени не вернулась.Уточняется, что ранее девочка из дома не уходила, семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, осматриваются видеозаписи с камер видеонаблюдения близлежащих мест. Отрабатываются различные версии случившегося, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Как уточнили РИА Новости в СУСК, уголовное дело возбуждено, "учитывая малолетний возраст пропавшего ребенка", а также то, что "исчезновение носит внезапный характер, а первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали".

https://ria.ru/20211115/bastrykin-1759084376.html

иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, ивановская область