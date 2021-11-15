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Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново
Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново - РИА Новости, 15.11.2021
Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения семилетней девочки в Иваново, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:01
2021-11-15T20:01
2021-11-15T20:04
происшествия
иваново
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения семилетней девочки в Иваново, сообщает СУСК по региону.Ранее УМВД по Ивановской области сообщило, что в понедельник пропала семилетняя жительница Иваново. Около 15.30 она вышла из детского дома творчества и домой до настоящего времени не вернулась.Уточняется, что ранее девочка из дома не уходила, семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, осматриваются видеозаписи с камер видеонаблюдения близлежащих мест. Отрабатываются различные версии случившегося, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Как уточнили РИА Новости в СУСК, уголовное дело возбуждено, "учитывая малолетний возраст пропавшего ребенка", а также то, что "исчезновение носит внезапный характер, а первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали".
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происшествия, иваново, ивановская область
20:01 15.11.2021 (обновлено: 20:04 15.11.2021)
Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново
Уголовное дело возбудили после исчезновения семилетней девочки в Иваново
РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости.
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения семилетней девочки в Иваново
, сообщает СУСК по региону.
Ранее УМВД по Ивановской области
сообщило, что в понедельник пропала семилетняя жительница Иваново. Около 15.30 она вышла из детского дома творчества и домой до настоящего времени не вернулась.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 7-летней девочки на территории города Иваново", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее девочка из дома не уходила, семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, осматриваются видеозаписи с камер видеонаблюдения близлежащих мест. Отрабатываются различные версии случившегося, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, уголовное дело возбуждено, "учитывая малолетний возраст пропавшего ребенка", а также то, что "исчезновение носит внезапный характер, а первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали".