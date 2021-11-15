https://ria.ru/20211115/hitchcock-1759084992.html
Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки
Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки - РИА Новости, 15.11.2021
Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки
Актриса Дакота Джонсон стала гостьей подкаста "Awards Chatter", созданного изданием The Hollywood Reporter, и заявила, что режиссер Альфред Хичкок разрушил... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:32
2021-11-15T12:32
2021-11-15T12:32
культура
альфред хичкок
новости культуры
the hollywood reporter
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759087546_0:0:3307:1860_1920x0_80_0_0_752b28a8559e8ed0891141d7c826074d.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актриса Дакота Джонсон стала гостьей подкаста "Awards Chatter", созданного изданием The Hollywood Reporter, и заявила, что режиссер Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки — голливудской звезды Типпи Хедрен. По словам Джонсон, бабушка всегда "воодушевляла" ее, когда дело касалось актерской карьеры, несмотря на то, что сама столкнулась в кинематографе с жестоким обращением. Звезда "Пятидесяти оттенков серого" добавила, что знаменитый режиссер, которого не стало в 1980 году, злоупотреблял своей властью. Это, по мнению Дакоты, "совершенно неприемлемо". Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Альфреда Хичкока — триллерах "Птицы" (1963) и "Марни" (1964). В своих мемуарах, опубликованных в 2016 году, актриса, которой сейчас 91 год, заявила, что режиссер несколько раз домогался ее во время создания обеих картин.
https://ria.ru/20210811/khichkok-1745404158.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759087546_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_c47c6218e61a7c7e23b640819ec54263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфред хичкок, новости культуры, the hollywood reporter, шоу-бизнес
Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки
Актриса Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Актриса Дакота Джонсон стала
гостьей подкаста "Awards Chatter", созданного изданием The Hollywood Reporter, и заявила, что режиссер Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки — голливудской звезды Типпи Хедрен.
По словам Джонсон, бабушка всегда "воодушевляла" ее, когда дело касалось актерской карьеры, несмотря на то, что сама столкнулась в кинематографе с жестоким обращением.
"Она всегда была честной и могла постоять за себя, — отметила Дакота. — Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности".
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" добавила, что знаменитый режиссер, которого не стало в 1980 году, злоупотреблял своей властью. Это, по мнению Дакоты, "совершенно неприемлемо".
"Нельзя использовать свою силу против тех, кто слабее, о какой бы отрасли не шла речь", — сказала актриса.
Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Альфреда Хичкока — триллерах "Птицы" (1963) и "Марни" (1964). В своих мемуарах, опубликованных в 2016 году, актриса, которой сейчас 91 год, заявила, что режиссер несколько раз домогался ее во время создания обеих картин.