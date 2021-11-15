https://ria.ru/20211115/hitchcock-1759084992.html

Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки

Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки - РИА Новости, 15.11.2021

Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки

Актриса Дакота Джонсон стала гостьей подкаста "Awards Chatter", созданного изданием The Hollywood Reporter, и заявила, что режиссер Альфред Хичкок разрушил... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:32

2021-11-15T12:32

2021-11-15T12:32

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актриса Дакота Джонсон стала гостьей подкаста "Awards Chatter", созданного изданием The Hollywood Reporter, и заявила, что режиссер Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки — голливудской звезды Типпи Хедрен. По словам Джонсон, бабушка всегда "воодушевляла" ее, когда дело касалось актерской карьеры, несмотря на то, что сама столкнулась в кинематографе с жестоким обращением. Звезда "Пятидесяти оттенков серого" добавила, что знаменитый режиссер, которого не стало в 1980 году, злоупотреблял своей властью. Это, по мнению Дакоты, "совершенно неприемлемо". Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Альфреда Хичкока — триллерах "Птицы" (1963) и "Марни" (1964). В своих мемуарах, опубликованных в 2016 году, актриса, которой сейчас 91 год, заявила, что режиссер несколько раз домогался ее во время создания обеих картин.

https://ria.ru/20210811/khichkok-1745404158.html

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альфред хичкок, новости культуры, the hollywood reporter, шоу-бизнес