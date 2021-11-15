https://ria.ru/20211115/gripp-1759130536.html

Более 41 миллиона россиян привилось от гриппа

Более 41 миллиона россиян привилось от гриппа - РИА Новости, 15.11.2021

Более 41 миллиона россиян привилось от гриппа

Более 41 миллиона человек привито от гриппа в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:02

2021-11-15T15:02

2021-11-15T15:20

россия

общество

грипп

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 41 миллиона человек привито от гриппа в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сегодня провакцинировано более 41 миллиона человек, в том числе 11,5 миллиона детей получили вакцину против гриппа", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211103/gripp-1757471471.html

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2021

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россия, общество, грипп, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии