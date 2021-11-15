https://ria.ru/20211115/granitsa-1759180501.html

В Белоруссии рассказали, сколько беженцев находятся на границе с Польшей

В Белоруссии рассказали, сколько беженцев находятся на границе с Польшей - РИА Новости, 15.11.2021

В Белоруссии рассказали, сколько беженцев находятся на границе с Польшей

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что более двух тысяч покинувших стихийный лагерь ближневосточных беженцев продолжают находиться в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:51

2021-11-15T18:51

2021-11-15T18:57

в мире

белоруссия

минск

польша

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что более двух тысяч покинувших стихийный лагерь ближневосточных беженцев продолжают находиться в белорусском пограничном пункте пропуска у границы с Польшей.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе."К исходу 15 ноября более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска Брузги. Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток в надежде, что польская сторона выполнит свои обязательства в рамках миграционного законодательства и примет их прошения о предоставлении убежища", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, напротив беженцев у заграждения на границе находятся вооруженные польские силовики. "Пункт пропуска Кузница Белостоцкая (с белорусской стороны – Брузги) сопредельная сторона усилила большим количеством военнослужащих, также привлечена специальная техника, включая водомёты. В небе постоянно кружат польские военные вертолёты. Звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках. И всё это выстроено напротив людей – без оружия, женщин, маленьких детей, которые открыто заявляют о своих исключительно мирных устремлениях", - подчеркивается в сообщении.Там также говорится, что, "чтобы согреться, беженцы развернули палатки уже на территории пункта пропуска непосредственно на асфальте и бетоне, разжигают костры в его окрестностях". "Выходцы из стран Ближнего Востока продолжают находиться в ожидании гуманитарного коридора для дальнейшего следования в страны Евросоюза", - констатировали в погранкомитете.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759177639.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии