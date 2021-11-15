18:51 15.11.2021 (обновлено: 18:57 15.11.2021)
В Белоруссии рассказали, сколько беженцев находятся на границе с Польшей
Погранкомитет Белоруссии: более двух тысяч беженцев находятся на КПП на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что более двух тысяч покинувших стихийный лагерь ближневосточных беженцев продолжают находиться в белорусском пограничном пункте пропуска у границы с Польшей.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
"К исходу 15 ноября более двух тысяч беженцев продолжают находиться в пункте пропуска Брузги. Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток в надежде, что польская сторона выполнит свои обязательства в рамках миграционного законодательства и примет их прошения о предоставлении убежища", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, напротив беженцев у заграждения на границе находятся вооруженные польские силовики. "Пункт пропуска Кузница Белостоцкая (с белорусской стороны – Брузги) сопредельная сторона усилила большим количеством военнослужащих, также привлечена специальная техника, включая водомёты. В небе постоянно кружат польские военные вертолёты. Звучат угрозы из громкоговорителей на разных языках. И всё это выстроено напротив людей – без оружия, женщин, маленьких детей, которые открыто заявляют о своих исключительно мирных устремлениях", - подчеркивается в сообщении.
Там также говорится, что, "чтобы согреться, беженцы развернули палатки уже на территории пункта пропуска непосредственно на асфальте и бетоне, разжигают костры в его окрестностях". "Выходцы из стран Ближнего Востока продолжают находиться в ожидании гуманитарного коридора для дальнейшего следования в страны Евросоюза", - констатировали в погранкомитете.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.