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В Госдуме прокомментировали призыв вице-премьера Польши надавить на Россию
В Госдуме прокомментировали призыв вице-премьера Польши надавить на Россию - РИА Новости, 15.11.2021
В Госдуме прокомментировали призыв вице-премьера Польши надавить на Россию
Призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского отлучить Россию от международных организаций и усилить давление на Москву - очередной выпад польских политиков,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:43
2021-11-15T14:43
европа
белоруссия
москва
польша
владимир путин
госдума рф
алексей чепа
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского отлучить Россию от международных организаций и усилить давление на Москву - очередной выпад польских политиков, который не сближает две страны, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее Глиньский призвал к исключению России и Белоруссии из "ряда международных организаций" и отлучению от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По его словам, власти России и Белоруссии "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления".При этом Европа пропагандирует свободу и таким образом "заманивает" к себе беженцев из этих стран, но принять их при этом отказывается, "в этом случае им нужны виноватые", отметил политик."Это политика двойных стандартов. Из этих мигрантов никто не собирается в Польшу, они хотят в Германию и другие страны, где их не хотят видеть.&nbsp; При этом здесь необходимы виноватые, и в этом качестве находят Россию. Что бы ни случилось: начиная от политических (проблем), заканчивая природными катаклизмами", - также сообщил Чепа.В последнее время польские политики часто перекладывают на Россию вину в миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211115/migranty-1759116419.html
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москва
польша
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европа, белоруссия, москва, польша, владимир путин, госдума рф, алексей чепа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:43 15.11.2021
 
В Госдуме прокомментировали призыв вице-премьера Польши надавить на Россию

Депутат Чепа: призыв вице-премьера Польши усилить давление на Россию не сближает страны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского отлучить Россию от международных организаций и усилить давление на Москву - очередной выпад польских политиков, который не сближает две страны, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Глиньский призвал к исключению России и Белоруссии из "ряда международных организаций" и отлучению от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По его словам, власти России и Белоруссии "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления".
"Это очередной выпад польских политиков, которые пытаются друг перед другом изощряться в ненависти и агрессии к России… Ничего нового мы здесь не видим и не слышим. Но это не сближает наши страны…  В существовании миграционного кризиса виноваты США и страны НАТО с их политикой и в Сирии, и в Афганистане, и в других странах", - отметил Чепа, добавив, что вследствие этого их жители вынуждены покидать свои государства.
При этом Европа пропагандирует свободу и таким образом "заманивает" к себе беженцев из этих стран, но принять их при этом отказывается, "в этом случае им нужны виноватые", отметил политик.
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В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией
"Это политика двойных стандартов. Из этих мигрантов никто не собирается в Польшу, они хотят в Германию и другие страны, где их не хотят видеть.  При этом здесь необходимы виноватые, и в этом качестве находят Россию. Что бы ни случилось: начиная от политических (проблем), заканчивая природными катаклизмами", - также сообщил Чепа.
В последнее время польские политики часто перекладывают на Россию вину в миграционном кризисе, который наблюдается на границе Белоруссии и Польши. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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