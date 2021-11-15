https://ria.ru/20211115/gizatulina-1756100367.html

Элина Гизатулина

Элина Гизатулина - РИА Новости, 15.11.2021

Элина Гизатулина

Эта история исключительно о прививке на ковид. Мне 45 лет, моим детям: 21, 11, 9. Я всегда доверяла прививкам, и, как минимум, сама и детей от гриппа привала... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:00

2021-11-15T10:00

2021-11-15T10:10

сохрани друга

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Эта история исключительно о прививке на ковид. Мне 45 лет, моим детям: 21, 11, 9. Я всегда доверяла прививкам, и, как минимум, сама и детей от гриппа привала каждый год. Мой любимый супруг вырос в семье ярых противников прививок (соответственно, у него нет прививки даже от оспы и пр., что даже ставят в род. доме) - ему тоже чуть больше 40 (ни одной прививки вообще...). Выехал, конечно, на нашем коллективном иммунитете. Но когда началась вся эта история с ковидом, я изучала доступные данные и рассказывала ему. Три месяца в изоляции (хотя и чудесной со всей семьей) и осознание преподанной информации - сделали своё дело. Двумя Спутниками вакцинировался быстрее меня (побочки не было никакой, а я, которая практически каждый год вакцинировалась от гриппа, провалялась сутки с синдромами, как будто грипп). Скоро уже ревакцинация. Живем теперь спокойно, что скорее всего, не умрем (в ближайшее будущее). Нам еще детей поднимать. Муж еще теперь и других агитирует за вакцинацию (многих сагитировал, кстати), а тех, кто боится, не уважает

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60