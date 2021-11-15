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Поставки газа по "Силе Сибири" превысили контракт более чем на 30%

Поставки газа по "Силе Сибири" превысили контракт более чем на 30% - РИА Новости, 15.11.2021

Поставки газа по "Силе Сибири" превысили контракт более чем на 30%

Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с начала ноября ежедневно превышают суточные контрактные обязательства более чем на 30%, сообщил "Газпром". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:30

2021-11-15T15:30

2021-11-15T15:36

экономика

китай

газпром

сила сибири (газопровод)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с начала ноября ежедневно превышают суточные контрактные обязательства более чем на 30%, сообщил "Газпром"."Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств "Газпрома", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири" - начались в декабре 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров. Поставки, согласно договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC, будут осуществляться 30 лет. К 2025 году они должны достичь 38 миллиардов кубометров в год.Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре составил 7,1 миллиарда кубометров газа.

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экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод), россия