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В Кремле ответили на вопрос о снижении транзита газа через Белоруссию
В Кремле ответили на вопрос о снижении транзита газа через Белоруссию - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о снижении транзита газа через Белоруссию
Запуск трубопровода "Северный поток — 2" не означает снижения транзита газа в Европу через Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:39
2021-11-15T12:39
экономика
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск трубопровода "Северный поток — 2" не означает снижения транзита газа в Европу через Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. Президент России Владимир Путин говорил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, хотя это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет."Нет, не означает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означают ли слова президента, что Россия может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода "Северного потока — 2".
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, северный поток — 2, россия, видео
В Кремле ответили на вопрос о снижении транзита газа через Белоруссию
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск трубопровода "Северный поток — 2" не означает снижения транзита газа в Европу через Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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12:39 15.11.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о снижении транзита газа через Белоруссию

Песков: запуск "Северного потока — 2" не означает снижения транзита газа через Белоруссию

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запуск трубопровода "Северный поток — 2" не означает снижения транзита газа в Европу через Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. Президент России Владимир Путин говорил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, хотя это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
"Нет, не означает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означают ли слова президента, что Россия может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода "Северного потока — 2".
 
ЭкономикаБелоруссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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