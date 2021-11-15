Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо"

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма.Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке министерства обороны России. Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах."Главное, что удалось показать, - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии", - заявил Шойгу.По его словам, консультантами этого фильма были специалисты как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.Как отметили в российском военном ведомстве, на данный момент "Небо" - это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма.
Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке министерства обороны России. Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах.
"Главное, что удалось показать, - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии", - заявил Шойгу.
По его словам, консультантами этого фильма были специалисты как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.
"Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях", - подчеркнул министр обороны.
Как отметили в российском военном ведомстве, на данный момент "Небо" - это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.
Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.
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