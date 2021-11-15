Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/film-1759192865.html
Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо"
Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо" - РИА Новости, 15.11.2021
Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо"
Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:56
2021-11-15T19:56
в мире
общество
сирия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-24
вооруженные силы рф
константин мурахтин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_c0c20e1bc4ac580e2e04fb7475414e80.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма.Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке министерства обороны России. Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах."Главное, что удалось показать, - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии", - заявил Шойгу.По его словам, консультантами этого фильма были специалисты как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.Как отметили в российском военном ведомстве, на данный момент "Небо" - это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.
https://ria.ru/20201124/katastrofa-1585925621.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_64:0:2411:1760_1920x0_80_0_0_179f50e1fb886ef518ccbf4860e6eeb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, общество, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, вооруженные силы рф, константин мурахтин, олег пешков, россия
19:56 15.11.2021
 
Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо"

Шойгу: фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество российских военных летчиков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма.
Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке министерства обороны России. Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах.
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
1 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
2 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
3 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
4 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
1 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
2 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
3 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
4 из 4
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
"Главное, что удалось показать, - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии", - заявил Шойгу.
По его словам, консультантами этого фильма были специалисты как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.
"Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях", - подчеркнул министр обороны.
Как отметили в российском военном ведомстве, на данный момент "Небо" - это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.
Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.
В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 00:33
Катастрофа российского Су-24 в Сирии 24 ноября 2015 года
 
В миреОбществоСирияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-24Вооруженные силы РФКонстантин МурахтинОлег ПешковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Лента новостейМолния
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"