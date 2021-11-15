https://ria.ru/20211115/film-1759192865.html

Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо"

Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо" - РИА Новости, 15.11.2021

Шойгу оценил новый фильм про войну в Сирии "Небо"

Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:56

2021-11-15T19:56

2021-11-15T19:56

в мире

общество

сирия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-24

вооруженные силы рф

константин мурахтин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_c0c20e1bc4ac580e2e04fb7475414e80.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Новый отечественный фильм про войну в Сирии "Небо" смог показать мужество и самоотверженность российских военных летчиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма.Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке министерства обороны России. Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах."Главное, что удалось показать, - это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии", - заявил Шойгу.По его словам, консультантами этого фильма были специалисты как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.Как отметили в российском военном ведомстве, на данный момент "Небо" - это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах.Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20201124/katastrofa-1585925621.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, вооруженные силы рф, константин мурахтин, олег пешков, россия