https://ria.ru/20211115/film-1758703906.html

Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере

Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере - РИА Новости, 15.11.2021

Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере

Актеры Кейт Бланшетт и Бен Стиллер снимутся вместе в киноадаптации британского научно-фантастического сериала 1960-х годов "The Champions" ("Чемпионы"),... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T00:19

2021-11-15T00:19

2021-11-15T00:19

культура

бенджамин стиллер

кейт бланшетт

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758707223_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6f60adff8225a7c63d7681a1dc25f24.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актеры Кейт Бланшетт и Бен Стиллер снимутся вместе в киноадаптации британского научно-фантастического сериала 1960-х годов "The Champions" ("Чемпионы"), сообщает Deadline. По информации издания, Стиллер также выступит режиссером и продюсером будущей картины. В фильме с элементами триллерами расскажут об агентах ООН, чей самолет терпит крушение в Гималаях. Их спасают представители развитой цивилизации, тайно живущей на Тибете. Они наделяют агентов сверхспособностями. Когда герои возвращаются в обычный мир, то используют свои новых суперсилы, чтобы бороться с беззаконием и восстанавливать порядок и справедливость. Остальные подробности картины, в том числе полный актерский состав и дата выхода, пока не объявлены.

https://ria.ru/20211110/hardy-1758362471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бенджамин стиллер, кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы