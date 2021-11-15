https://ria.ru/20211115/film-1758703906.html
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере - РИА Новости, 15.11.2021
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере
Актеры Кейт Бланшетт и Бен Стиллер снимутся вместе в киноадаптации британского научно-фантастического сериала 1960-х годов "The Champions" ("Чемпионы"),... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T00:19
2021-11-15T00:19
2021-11-15T00:19
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актеры Кейт Бланшетт и Бен Стиллер снимутся вместе в киноадаптации британского научно-фантастического сериала 1960-х годов "The Champions" ("Чемпионы"), сообщает Deadline. По информации издания, Стиллер также выступит режиссером и продюсером будущей картины. В фильме с элементами триллерами расскажут об агентах ООН, чей самолет терпит крушение в Гималаях. Их спасают представители развитой цивилизации, тайно живущей на Тибете. Они наделяют агентов сверхспособностями. Когда герои возвращаются в обычный мир, то используют свои новых суперсилы, чтобы бороться с беззаконием и восстанавливать порядок и справедливость. Остальные подробности картины, в том числе полный актерский состав и дата выхода, пока не объявлены.
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бенджамин стиллер, кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в научно-фантастическом триллере
Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в адаптации шпионского сериала "Чемпионы"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Актеры Кейт Бланшетт и Бен Стиллер снимутся вместе в киноадаптации британского научно-фантастического сериала 1960-х годов "The Champions" ("Чемпионы"), сообщает
Deadline.
По информации издания, Стиллер также выступит режиссером и продюсером будущей картины.
В фильме с элементами триллерами расскажут об агентах ООН, чей самолет терпит крушение в Гималаях. Их спасают представители развитой цивилизации, тайно живущей на Тибете. Они наделяют агентов сверхспособностями. Когда герои возвращаются в обычный мир, то используют свои новых суперсилы, чтобы бороться с беззаконием и восстанавливать порядок и справедливость.
"Чемпионы" — забытая жемчужина, которая будоражит новое поколение тем же странным и великолепным образом, как оригинальный сериал. Давно хотела поработать с Беном — режиссером и актером. Он один из самых активных и разносторонних кинематографистов, работающих сегодня", — отметила Кейт Бланшетт.
Остальные подробности картины, в том числе полный актерский состав и дата выхода, пока не объявлены.