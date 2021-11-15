https://ria.ru/20211115/elektroenergiya-1759110409.html

Эксперт назвал плюсы эталонного метода тарификации электроэнергии

Эксперт назвал плюсы эталонного метода тарификации электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2021

Эксперт назвал плюсы эталонного метода тарификации электроэнергии

Метод эталонов в электросетевом комплексе позволит повысить прозрачность тарифообразования на услуги передачи электроэнергии, а также исключит тарифную... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:32

2021-11-15T13:32

2021-11-15T13:38

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

виталий королев

жкх

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Метод эталонов в электросетевом комплексе позволит повысить прозрачность тарифообразования на услуги передачи электроэнергии, а также исключит тарифную дискриминацию, заявил РИА Новости главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров.Ранее СМИ сообщали, что бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда территориальных сетевых организаций (ТСО), а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике. Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что введение тарифов таким методом к росту стоимости электричества для населения не приведет.Сапаров отметил, что важное значение имеет методология определения эталонных расходов, при этом, по словам эксперта, важно учесть региональные особенности и предусмотреть единый алгоритм их расчета, чтобы избежать недостоверных расчетов эталонов.При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретный тариф. Это призвано стимулировать компании к экономии и повышению эффективности работы. Замруководителя ФАС Виталий Королев в апреле сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается уже с будущего года. А в мае ФАС также представила проект документа о переходе на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.

https://ria.ru/20211115/fas-1759050143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, высшая школа экономики (вшэ), федеральная антимонопольная служба (фас россии), виталий королев, жкх, россия