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Туризм
https://ria.ru/20211115/egipet-1759062424.html
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам - РИА Новости, 15.11.2021
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам
Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:48
2021-11-15T10:48
туризм
отдых
египет
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
пассажиры
туристы
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ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40 процентов", — сказала Ломидзе. По ее словам, обычно в страну отдыхающие едут на семь ночей.Она отметила, что сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ."Спрос на Египет стабильно высокий. Но есть факторы, которые не дают направлению еще больше оторваться от конкурентов и стать абсолютным лидером сезона", — добавила глава АТОР. Она уточнила, что основная проблема на египетском рынке – дефицит номеров. Всем желающим не хватает мест в востребованных отелях."Туроператоры поспешили закрепиться на направлении, поставив большие полетные программы. Но потенциал был несколько переоценен – емкость отельной базы оказалась меньше объемов заявленной перевозки", — прокомментировала Ломидзе.
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отдых, египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, пассажиры, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, авиасообщение
10:48 15.11.2021
 
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам

АТОР: Цены на туры в Египет снизились на 50 процентов благодаря запуску чартеров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте
Аквалангист в Красном море на территории Национального парка Рас-Мохаммед в Египте - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40 процентов", — сказала Ломидзе. По ее словам, обычно в страну отдыхающие едут на семь ночей.
Она отметила, что сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ.
"Спрос на Египет стабильно высокий. Но есть факторы, которые не дают направлению еще больше оторваться от конкурентов и стать абсолютным лидером сезона", — добавила глава АТОР. Она уточнила, что основная проблема на египетском рынке – дефицит номеров. Всем желающим не хватает мест в востребованных отелях.
"Туроператоры поспешили закрепиться на направлении, поставив большие полетные программы. Но потенциал был несколько переоценен – емкость отельной базы оказалась меньше объемов заявленной перевозки", — прокомментировала Ломидзе.
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