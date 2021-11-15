https://ria.ru/20211115/egipet-1759062424.html
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам - РИА Новости, 15.11.2021
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам
Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:48
2021-11-15T10:48
2021-11-15T10:48
туризм
отдых
египет
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
пассажиры
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754596482_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fb922304a87aeab4052516ce8ac95bfc.jpg
ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40 процентов", — сказала Ломидзе. По ее словам, обычно в страну отдыхающие едут на семь ночей.Она отметила, что сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ."Спрос на Египет стабильно высокий. Но есть факторы, которые не дают направлению еще больше оторваться от конкурентов и стать абсолютным лидером сезона", — добавила глава АТОР. Она уточнила, что основная проблема на египетском рынке – дефицит номеров. Всем желающим не хватает мест в востребованных отелях."Туроператоры поспешили закрепиться на направлении, поставив большие полетные программы. Но потенциал был несколько переоценен – емкость отельной базы оказалась меньше объемов заявленной перевозки", — прокомментировала Ломидзе.
https://ria.ru/20211115/sputnikv-1759057608.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754596482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455292ed6853b5227794e9f8edba72fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, пассажиры, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, авиасообщение
Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам
АТОР: Цены на туры в Египет снизились на 50 процентов благодаря запуску чартеров
ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40 процентов", — сказала Ломидзе. По ее словам, обычно в страну отдыхающие едут на семь ночей.
Она отметила, что сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ.
"Спрос на Египет стабильно высокий. Но есть факторы, которые не дают направлению еще больше оторваться от конкурентов и стать абсолютным лидером сезона", — добавила глава АТОР. Она уточнила, что основная проблема на египетском рынке – дефицит номеров. Всем желающим не хватает мест в востребованных отелях.
"Туроператоры поспешили закрепиться на направлении, поставив большие полетные программы. Но потенциал был несколько переоценен – емкость отельной базы оказалась меньше объемов заявленной перевозки", — прокомментировала Ломидзе.