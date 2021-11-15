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Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам

Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам - РИА Новости, 15.11.2021

Туры в Египет подешевели на 50 процентов благодаря чартерам

Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:48

2021-11-15T10:48

2021-11-15T10:48

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ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Цены на путевки в Египет уменьшились на 50 процентов с запуском чартерной программы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40 процентов", — сказала Ломидзе. По ее словам, обычно в страну отдыхающие едут на семь ночей.Она отметила, что сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ."Спрос на Египет стабильно высокий. Но есть факторы, которые не дают направлению еще больше оторваться от конкурентов и стать абсолютным лидером сезона", — добавила глава АТОР. Она уточнила, что основная проблема на египетском рынке – дефицит номеров. Всем желающим не хватает мест в востребованных отелях."Туроператоры поспешили закрепиться на направлении, поставив большие полетные программы. Но потенциал был несколько переоценен – емкость отельной базы оказалась меньше объемов заявленной перевозки", — прокомментировала Ломидзе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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