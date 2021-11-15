18:25 15.11.2021 (обновлено: 18:49 15.11.2021)
Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе
Джонсон выразил солидарность с Польшей и призвал найти мирное решение ситуации на границе
© REUTERS / Steve Reigate/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго
ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Великобритания солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса с Белоруссией и призывает все стороны работать над стабильностью и миром в Европе, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Что касается Польши, России мы солидарны со своими друзьями в Польше, как и ожидаемо. Мы призываем всех работать над миром и стабильностью во всем европейском регионе. Это позиция правительства Великобритании. Мы стоим плечом к плечу со своими партнерами во всем регионе. Эстония, Польша - мы там", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос готова ли Британия вступить в войну с Россией из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник сообщил, что этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.