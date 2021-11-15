Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/dzhonson-1759174775.html
Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе
Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе - РИА Новости, 15.11.2021
Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе
Великобритания солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса с Белоруссией и призывает все стороны работать над стабильностью и миром в Европе, заявил в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:25
2021-11-15T18:49
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
великобритания
польша
борис джонсон
минобороны великобритании
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757272429_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_da49b31a2a584c9b284c70d7ad060242.jpg
ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Великобритания солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса с Белоруссией и призывает все стороны работать над стабильностью и миром в Европе, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Что касается Польши, России мы солидарны со своими друзьями в Польше, как и ожидаемо. Мы призываем всех работать над миром и стабильностью во всем европейском регионе. Это позиция правительства Великобритании. Мы стоим плечом к плечу со своими партнерами во всем регионе. Эстония, Польша - мы там", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос готова ли Британия вступить в войну с Россией из-за ситуации на польско-белорусской границе.Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник сообщил, что этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20211112/velikobritaniya-1758809913.html
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
белоруссия
великобритания
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757272429_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_b7b6b3831b078454f556b8c66eb97d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, великобритания, польша, борис джонсон, минобороны великобритании, россия
18:25 15.11.2021 (обновлено: 18:49 15.11.2021)
 
Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе

Джонсон выразил солидарность с Польшей и призвал найти мирное решение ситуации на границе

© REUTERS / Steve Reigate/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Steve Reigate/Pool
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Великобритания солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса с Белоруссией и призывает все стороны работать над стабильностью и миром в Европе, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:47
Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии
"Что касается Польши, России мы солидарны со своими друзьями в Польше, как и ожидаемо. Мы призываем всех работать над миром и стабильностью во всем европейском регионе. Это позиция правительства Великобритании. Мы стоим плечом к плечу со своими партнерами во всем регионе. Эстония, Польша - мы там", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос готова ли Британия вступить в войну с Россией из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник сообщил, что этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
08:00
Пока Европа отвлеклась на Белоруссию, захватчики зашли ей в тыл
 
В миреСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияВеликобританияПольшаБорис ДжонсонМинобороны ВеликобританииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Лента новостейМолния
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"