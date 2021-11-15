https://ria.ru/20211115/dzhonson-1759174775.html

Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе

Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе - РИА Новости, 15.11.2021

Джонсон выразил солидарность с Польшей из-за ситуации на границе

Великобритания солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса с Белоруссией и призывает все стороны работать над стабильностью и миром в Европе, заявил в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:25

2021-11-15T18:25

2021-11-15T18:49

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

великобритания

польша

борис джонсон

минобороны великобритании

россия

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ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Великобритания солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса с Белоруссией и призывает все стороны работать над стабильностью и миром в Европе, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Что касается Польши, России мы солидарны со своими друзьями в Польше, как и ожидаемо. Мы призываем всех работать над миром и стабильностью во всем европейском регионе. Это позиция правительства Великобритании. Мы стоим плечом к плечу со своими партнерами во всем регионе. Эстония, Польша - мы там", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос готова ли Британия вступить в войну с Россией из-за ситуации на польско-белорусской границе.Британия на прошлой неделе направила на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник сообщил, что этой неделе посетит Польшу в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20211112/velikobritaniya-1758809913.html

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

белоруссия

великобритания

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, великобритания, польша, борис джонсон, минобороны великобритании, россия