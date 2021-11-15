https://ria.ru/20211115/dtp-1759077407.html

В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.11.2021

В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

"Газель" с пассажирами опрокинулась на трассе в Нижегородской области, 3 человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:26

2021-11-15T11:26

2021-11-15T11:29

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. "Газель" с пассажирами опрокинулась на трассе в Нижегородской области, 3 человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в понедельник около 8.20 в Воскресенском районе."Водитель маршрутного автомобиля "Газель" не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. На момент ДТП в автобусе вместе с водителем находилось 17 человек, троим потребовалась медицинская помощь, двое из них были после осмотра отпущены домой, одна женщина доставлена в больницу", - говорится в сообщении."Газель" следовала по маршруту Воскресенское - Дунаевы Поляны.На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

нижегородская область

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2021

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происшествия, нижегородская область