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В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.11.2021
В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
"Газель" с пассажирами опрокинулась на трассе в Нижегородской области, 3 человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:26
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происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. "Газель" с пассажирами опрокинулась на трассе в Нижегородской области, 3 человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в понедельник около 8.20 в Воскресенском районе."Водитель маршрутного автомобиля "Газель" не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. На момент ДТП в автобусе вместе с водителем находилось 17 человек, троим потребовалась медицинская помощь, двое из них были после осмотра отпущены домой, одна женщина доставлена в больницу", - говорится в сообщении."Газель" следовала по маршруту Воскресенское - Дунаевы Поляны.На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства ДТП.
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происшествия, нижегородская область
11:26 15.11.2021 (обновлено: 11:29 15.11.2021)
 
В Нижегородской области опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

Маршрутка опрокинулась в Нижегородской области, три человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. "Газель" с пассажирами опрокинулась на трассе в Нижегородской области, 3 человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в понедельник около 8.20 в Воскресенском районе.
"Водитель маршрутного автомобиля "Газель" не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. На момент ДТП в автобусе вместе с водителем находилось 17 человек, троим потребовалась медицинская помощь, двое из них были после осмотра отпущены домой, одна женщина доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
"Газель" следовала по маршруту Воскресенское - Дунаевы Поляны.
На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства ДТП.
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