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https://ria.ru/20211115/draka-1759157701.html
Новая потасовка в московском метро. Появились первые кадры
Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео - РИА Новости, 15.11.2021
Новая потасовка в московском метро. Появились первые кадры
В Сети появилось видео потасовки в поезде на Московском центральном кольце. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:04
2021-11-15T18:45
происшествия
москва
московское центральное кольцо (мцк)
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки в поезде на Московском центральном кольце.Судя по кадрам, в вагоне подрались несколько мужчин. Один из них схватил второго за ногу и начал тащить. Кто-то из пассажиров пытался развести их в стороны. По данным полиции, сообщения о ссоре в метро поступили накануне вечером. Пользователи соцсетей рассказали, что инцидент произошел на станции МЦК "Окружная".Видео уже заинтересовались следователи, начата проверка. Они изучают записи с камер видеонаблюдения. Участников конфликта ищут.
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москва
россия
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60
Драка в вагоне на МЦК. Кадры очевидца
Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце. Проводится проверка, участников ссоры ищут. Стычка произошла в поезде на станции "Окружная".
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происшествия, москва, московское центральное кольцо (мцк), россия
17:04 15.11.2021 (обновлено: 18:45 15.11.2021)
 
Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео

Очевидцы опубликовали видео драки в вагоне поезда на МЦК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки в поезде на Московском центральном кольце.
Судя по кадрам, в вагоне подрались несколько мужчин. Один из них схватил второго за ногу и начал тащить. Кто-то из пассажиров пытался развести их в стороны.
По данным полиции, сообщения о ссоре в метро поступили накануне вечером. Пользователи соцсетей рассказали, что инцидент произошел на станции МЦК "Окружная".
Видео уже заинтересовались следователи, начата проверка. Они изучают записи с камер видеонаблюдения. Участников конфликта ищут.
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