https://ria.ru/20211115/draka-1759157701.html

Новая потасовка в московском метро. Появились первые кадры

Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео - РИА Новости, 15.11.2021

Новая потасовка в московском метро. Появились первые кадры

В Сети появилось видео потасовки в поезде на Московском центральном кольце. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:04

2021-11-15T17:04

2021-11-15T18:45

происшествия

москва

московское центральное кольцо (мцк)

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки в поезде на Московском центральном кольце.Судя по кадрам, в вагоне подрались несколько мужчин. Один из них схватил второго за ногу и начал тащить. Кто-то из пассажиров пытался развести их в стороны. По данным полиции, сообщения о ссоре в метро поступили накануне вечером. Пользователи соцсетей рассказали, что инцидент произошел на станции МЦК "Окружная".Видео уже заинтересовались следователи, начата проверка. Они изучают записи с камер видеонаблюдения. Участников конфликта ищут.

https://ria.ru/20211109/moskva-1758193962.html

москва

россия

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2021

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Драка в вагоне на МЦК. Кадры очевидца Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце. Проводится проверка, участников ссоры ищут. Стычка произошла в поезде на станции "Окружная". 2021-11-15T17:04 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московское центральное кольцо (мцк), россия