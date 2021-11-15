https://ria.ru/20211115/dorogi-1759108561.html

Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог

Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог - РИА Новости, 15.11.2021

Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог

Нужно делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:25

2021-11-15T13:25

2021-11-15T13:30

россия

экономика

владимир путин

российские автомобильные дороги

дороги

вячеслав петушенко

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Нужно делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко."Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - сказал Путин.

https://realty.ria.ru/20211102/dorogi-1757364474.html

россия

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2021

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россия, экономика, владимир путин, российские автомобильные дороги, дороги, вячеслав петушенко