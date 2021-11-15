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Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог
Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог - РИА Новости, 15.11.2021
Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог
Нужно делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:25
2021-11-15T13:30
россия
экономика
владимир путин
российские автомобильные дороги
дороги
вячеслав петушенко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Нужно делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко."Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - сказал Путин.
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россия, экономика, владимир путин, российские автомобильные дороги, дороги, вячеслав петушенко
13:25 15.11.2021 (обновлено: 13:30 15.11.2021)
 
Путин заявил о недопустимости завышения цен при строительстве дорог

Путин: нельзя допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтроительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги
Строительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Нужно делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко.
"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - сказал Путин.
Ремонт дорог в Омске - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 13:15
ЕР предложила выделять дополнительно по 20 млрд руб на ремонт дорог
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинРоссийские автомобильные дорогиДорогиВячеслав Петушенко
 
 
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