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В Кремле рассказали о сложностях с гуманитарной помощью Донбассу
В Кремле рассказали о сложностях с гуманитарной помощью Донбассу - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле рассказали о сложностях с гуманитарной помощью Донбассу
С гуманитарной помощью Донбассу есть сложности, но Россия будет делать все необходимое, в том числе и для поставок вакцин от коронавируса, заявил... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:00
2021-11-15T13:00
в мире
украина
владимир путин
дмитрий песков
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С гуманитарной помощью Донбассу есть сложности, но Россия будет делать все необходимое, в том числе и для поставок вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Дело в том... чтобы Украина отправила вакцины европейских производителей, они как минимум должны это предложить руководству этих регионов. Как минимум, нужно связаться с представителями Донбасса, чтобы предложить своим же людям столь необходимые вакцины. Что касается России, то, конечно, в плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чувствует ли Кремль ответственность за обеспечение российскими вакцинами Донбасса.Он отметил, что с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности."Вы знаете, что в некоторых регионах России в связи с повышенным спросом, возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится, но это что касается территории РФ. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но несмотря на это Россия будет делать все необходимое", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211113/lnr-1758955366.html
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
13:00 15.11.2021
 
В Кремле рассказали о сложностях с гуманитарной помощью Донбассу

Песков: с гуманитарной помощью Донбассу есть сложности, но Россия сделает все необходимое

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С гуманитарной помощью Донбассу есть сложности, но Россия будет делать все необходимое, в том числе и для поставок вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Дело в том... чтобы Украина отправила вакцины европейских производителей, они как минимум должны это предложить руководству этих регионов. Как минимум, нужно связаться с представителями Донбасса, чтобы предложить своим же людям столь необходимые вакцины. Что касается России, то, конечно, в плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чувствует ли Кремль ответственность за обеспечение российскими вакцинами Донбасса.
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"Вы знаете, что в некоторых регионах России в связи с повышенным спросом, возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится, но это что касается территории РФ. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но несмотря на это Россия будет делать все необходимое", - добавил Песков.
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