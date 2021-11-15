https://ria.ru/20211115/dollary-1759041402.html

Когда нужно срочно запасаться долларами

Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами - РИА Новости, 15.11.2021

Когда нужно срочно запасаться долларами

Не стоит ждать укрепления рубля до 68 за доллар при текущих ценах на нефть, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T03:18

2021-11-15T03:18

2021-11-15T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

бкс мир инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276825_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ef450329ef566ead9422406feb0c8a5e.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Не стоит ждать укрепления рубля до 68 за доллар при текущих ценах на нефть, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.Он считает, что сейчас выгодно конвертировать рубли, чтобы создавать позиции в иностранных активах. Но, по мнению Ревенко, не следует все сбережения переводить в валюту в один момент, чтобы, в случае дальнейшего укрепления рубля, можно было повторить операцию с большим объемом. Кроме того, собеседник агентства предостерег от покупки доллара в ситуации, когда могут в ближайшее время потребоваться рубли, учитывая, что рублевые ставки сейчас стали более привлекательными.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доллар, россия, бкс мир инвестиций