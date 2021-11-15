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Когда нужно срочно запасаться долларами
Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами - РИА Новости, 15.11.2021
Когда нужно срочно запасаться долларами
Не стоит ждать укрепления рубля до 68 за доллар при текущих ценах на нефть, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T03:18
2021-11-15T03:18
2021-11-15T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Не стоит ждать укрепления рубля до 68 за доллар при текущих ценах на нефть, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.Он считает, что сейчас выгодно конвертировать рубли, чтобы создавать позиции в иностранных активах. Но, по мнению Ревенко, не следует все сбережения переводить в валюту в один момент, чтобы, в случае дальнейшего укрепления рубля, можно было повторить операцию с большим объемом. Кроме того, собеседник агентства предостерег от покупки доллара в ситуации, когда могут в ближайшее время потребоваться рубли, учитывая, что рублевые ставки сейчас стали более привлекательными.
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экономика, доллар, россия, бкс мир инвестиций
Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
Финансист Ревенко призвал россиян не ждать укрепления рубля до 68 за доллар