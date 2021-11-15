https://ria.ru/20211115/dokhod-1759092729.html

Доход машиностроительных предприятий Китая за девять месяцев вырос на 18,6%

Доход машиностроительных предприятий Китая за девять месяцев вырос на 18,6% - РИА Новости, 15.11.2021

Доход машиностроительных предприятий Китая за девять месяцев вырос на 18,6%

Совокупный операционный доход машиностроительных предприятий Китая за период с января по сентябрь составил 18,75 триллиона юаней (около 2,9 триллиона долларов), РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:25

2021-11-15T12:25

2021-11-15T12:25

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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупный операционный доход машиностроительных предприятий Китая за период с января по сентябрь составил 18,75 триллиона юаней (около 2,9 триллиона долларов), увеличившись на 18,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.За отчетный период общая прибыль вышеуказанных предприятий выросла на 13,2% в годовом выражении, составив 1,12 триллиона юаней, сообщили в министерстве.Добавленная стоимость в машиностроительном секторе Китая за период январь-сентябрь 2021 года выросла на 14,1% в годовом исчислении, что на 2,3 п.п. выше, чем темпы роста аналогичного показателя в промышленном секторе страны за указанный период.

https://ria.ru/20211115/kitay-1759080345.html

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китай