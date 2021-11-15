Мурашко заявил о высокой активности дельта-штамма COVID-19

"По данным нашего регистра, доля заболевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в связи с активностью дельта-штамма остается все-таки высокой", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.