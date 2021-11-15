https://ria.ru/20211115/delta-shtamm-1759131054.html
Мурашко заявил о высокой активности дельта-штамма COVID-19
Мурашко заявил о высокой активности дельта-штамма COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко заявил о высокой активности дельта-штамма COVID-19
Доля заболевших COVID из-за активности дельта-штамма остается высокой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:04
2021-11-15T15:04
2021-11-15T15:17
распространение коронавируса
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Доля заболевших COVID из-за активности дельта-штамма остается высокой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."По данным нашего регистра, доля заболевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в связи с активностью дельта-штамма остается все-таки высокой", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
15:04 15.11.2021 (обновлено: 15:17 15.11.2021)
Мурашко заявил о высокой активности дельта-штамма COVID-19
Мурашко: активность дельта-штамма COVID-19 остается высокой