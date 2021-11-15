https://ria.ru/20211115/delta-shtamm-1759116023.html

Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса

Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 15.11.2021

Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса

Поражающая способность дельта-штамма COVID-19 в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:01

2021-11-15T14:01

2021-11-15T14:27

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поражающая способность дельта-штамма COVID-19 в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.По ее словам, заразиться им легче, чем другими штаммами."И где-то приблизительно такая поражающая способность его в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма", - сказала Драпкина в эфире телеканала "Россия 24".Она также обратила внимание, что клиническая картина при заболевании этим штаммом характеризуется стремительным течением болезни и возможными осложнениями.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса ("дельта"), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года.Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.Штамм "дельта" быстро распространился по миру.

https://ria.ru/20211112/antitela-1758676812.html

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758211201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оксана драпкина (врач)