https://ria.ru/20211115/delta-shtamm-1759116023.html
Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса
Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 15.11.2021
Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса
Поражающая способность дельта-штамма COVID-19 в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:01
2021-11-15T14:01
2021-11-15T14:27
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оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поражающая способность дельта-штамма COVID-19 в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.По ее словам, заразиться им легче, чем другими штаммами."И где-то приблизительно такая поражающая способность его в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма", - сказала Драпкина в эфире телеканала "Россия 24".Она также обратила внимание, что клиническая картина при заболевании этим штаммом характеризуется стремительным течением болезни и возможными осложнениями.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса ("дельта"), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года.Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.Штамм "дельта" быстро распространился по миру.
https://ria.ru/20211112/antitela-1758676812.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, оксана драпкина (врач)
14:01 15.11.2021 (обновлено: 14:27 15.11.2021)
Врач рассказала об особенности дельта-штамма коронавируса
Врач Драпкина: поражающая способность дельта-штамма коронавируса выше, чем уханьского