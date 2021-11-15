https://ria.ru/20211115/delo-1759112363.html
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике
Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:40
2021-11-15T13:40
2021-11-15T13:40
происшествия
тюкалинский район
омская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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ОМСК, 15 ноя - РИА Новости. Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП."По факту незаконной охоты на территории Тюкалинского района Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, а также лица, причастные к его совершению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.Там отказались комментировать, фигурируют ли в деле сотрудники силовых ведомств.По информации местных СМИ, браконьеров, добывших лось и косулю, задержали, эвакуировав их "УАЗ" и квадроцикл.
https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html
тюкалинский район
омская область
россия
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происшествия, тюкалинский район, омская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике
Полиция возбудила уголовное дело из-за незаконной охоты в омском заказнике Заозерный