https://ria.ru/20211115/delo-1759112363.html

Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике

Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике - РИА Новости, 15.11.2021

Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике

Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:40

2021-11-15T13:40

2021-11-15T13:40

происшествия

тюкалинский район

омская область

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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ОМСК, 15 ноя - РИА Новости. Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП."По факту незаконной охоты на территории Тюкалинского района Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, а также лица, причастные к его совершению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.Там отказались комментировать, фигурируют ли в деле сотрудники силовых ведомств.По информации местных СМИ, браконьеров, добывших лось и косулю, задержали, эвакуировав их "УАЗ" и квадроцикл.

https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html

тюкалинский район

омская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюкалинский район, омская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия