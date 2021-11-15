Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/delo-1759112363.html
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике
Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:40
2021-11-15T13:40
происшествия
тюкалинский район
омская область
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ОМСК, 15 ноя - РИА Новости. Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП."По факту незаконной охоты на территории Тюкалинского района Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, а также лица, причастные к его совершению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.Там отказались комментировать, фигурируют ли в деле сотрудники силовых ведомств.По информации местных СМИ, браконьеров, добывших лось и косулю, задержали, эвакуировав их "УАЗ" и квадроцикл.
https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html
тюкалинский район
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тюкалинский район, омская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
13:40 15.11.2021
 
Полиция возбудила уголовное дело из-за охоты в омском заказнике

Полиция возбудила уголовное дело из-за незаконной охоты в омском заказнике Заозерный

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 ноя - РИА Новости. Омские полицейские возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты в заказнике Заозерный, к которой, по данным местных СМИ, могут быть причастны пять высокопоставленных силовиков из ГИБДД, МВД и ФССП.
"По факту незаконной охоты на территории Тюкалинского района Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, а также лица, причастные к его совершению", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
Там отказались комментировать, фигурируют ли в деле сотрудники силовых ведомств.
По информации местных СМИ, браконьеров, добывших лось и косулю, задержали, эвакуировав их "УАЗ" и квадроцикл.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 21:42
В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку
 
ПроисшествияТюкалинский районОмская областьФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
01:15Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
00:54Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Лента новостейМолния
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по ДонбассуАвтоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтажеБорис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"