13:34 15.11.2021 (обновлено: 13:38 15.11.2021)
Только один умерший в сентябре от COVID-19 новгородец был вакцинирован
Из 218 умерших от COVID-19 в сентябре жителей Новгородской области только один был привит
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Ярославово дворище в Великом Новгороде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Более 200 жителей Новгородской области скончались от коронавируса в сентябре, из их числа привитым был только один человек, но и он не закончил полный курс вакцинации, сообщила заместитель председателя правительства региона Анна Тимофеева.
"Умерло за сентябрь месяц от COVID 218 человек, и только у пяти из них не было сопутствующих заболеваний… Среди этих 218 человек только один вакцинированный, да и то не прошедший полный курс вакцинации", - сказала она на заседании оперштаба, которое транслировалось на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".
По словам Тимофеевой, среди скончавшихся от коронавируса в сентябре жителей региона преобладали люди старше трудоспособного возраста (191 человек).
Она также отметила, что период нерабочих дней в Новгородской области, который истек в понедельник, вместе с сопутствующими ограничениями по коронавирусу способствовал улучшению эпидемиологической ситуации. "Те меры, которые были введены, ограничения и нерабочие дни, мы видим от них серьезный эффект по снижению тяжелых форм заболевания и поступлению на стационарное лечение", - уточнила Тимофеева.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин из-за сложной эпидситуации продлил период нерабочих дней в Новгородской области, истекший 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы. При этом в регионе до 15 ноября были сохранены уже введенные ранее ограничения, а также добавлены новые, включая приостановку работы заведений общепита.
До 1 декабря в Новгородской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Заведения общепита, а также учреждения культуры, бассейны и фитнес-центры с 15 ноября работают по QR-кодам. При этом кафе и рестораны не обслуживают посетителей в очном режиме с 23.00 до 6.00 мск.